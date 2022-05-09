В МИД России прокомментировали нападение на посла в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на нападение на посла в Варшаве. Комментируя произошедшее, дипломат заявила, что поклонники неонацизма обнажили свое лицо, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое», — добавила представитель ведомства.

По мнению Захаровой, снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил и срыв церемонии возложения цветов отражают курс Запада на реинкарнацию фашизма.

Инцидент с нападением посла России в Польше Сергея Андреева произошел во время церемонии возложения венка на кладбище советских воинов 9 мая. Андреева сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства.

Ранее Мария Захарова рассказала о бесноватой моде Европы на демонстрацию солидарности с Киевом.