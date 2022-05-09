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18 минут назад

В МИД России прокомментировали нападение на посла в Польше

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на нападение на посла в Варшаве. Комментируя произошедшее, дипломат заявила, что поклонники неонацизма обнажили свое лицо, пишет ТАСС.

В МИД России прокомментировали нападение на посла в Польше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое», — добавила представитель ведомства.

По мнению Захаровой, снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил и срыв церемонии возложения цветов отражают курс Запада на реинкарнацию фашизма.

Инцидент с нападением посла России в Польше Сергея Андреева произошел во время церемонии возложения венка на кладбище советских воинов 9 мая. Андреева сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства.

В Польше напали на посла России

Ранее Мария Захарова рассказала о бесноватой моде Европы на демонстрацию солидарности с Киевом.

В апреле Захарова раскритиковала инициативу Израиля о переименовании улиц в Киеве в честь украинских «праведников мира».

Политика,Сергей Андреев,Мария Захарова,МИД России,
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