В МИД отреагировали на предложение Борреля отдать Украине резервы России

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал «полным беззаконием» возможную передачу замороженных российских активов Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Резервы России были заморожены США и ЕС после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно 300 миллиардах долларов - половине золотовалютных резервов страны.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и их передачу Украине.

Он отметил, что США взяли под свой контроль миллиардные активы, принадлежащие центральному банку Афганистана, - для компенсаций американцам-жертвам терроризма и для гуманитарной помощи жителям Афганистана. По словам Борреля, логично было бы рассмотреть аналогичные действия с резервами России.

«Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений, такое решение подорвет доверие к Западу», - так прокомментировал слова Борреля Грушко.