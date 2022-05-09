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1 час назад

В МИД отреагировали на предложение Борреля отдать Украине резервы России

Мария Иванова

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал «полным беззаконием» возможную передачу замороженных российских активов Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД отреагировали на предложение Борреля отдать Украине резервы России
Фото: ReutersReuters

Резервы России были заморожены США и ЕС после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно 300 миллиардах долларов - половине золотовалютных резервов страны.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и их передачу Украине.

Боррель захотел отдать замороженные активы России Украине

Он отметил, что США взяли под свой контроль миллиардные активы, принадлежащие центральному банку Афганистана, - для компенсаций американцам-жертвам терроризма и для гуманитарной помощи жителям Афганистана. По словам Борреля, логично было бы рассмотреть аналогичные действия с резервами России.

«Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений, такое решение подорвет доверие к Западу», - так прокомментировал слова Борреля Грушко.

По его мнению, если инициатива будет реализована, это навредит самим европейцам и современной финансовой системе.

Политика,Жозеп Боррель,Александр Грушко,МИД России,Правительство РФ,ЕС,
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