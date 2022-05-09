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26 минут назад

Путин назвал спецоперацию на Украине «единственно правильным» решением

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине Россия «дала упреждающий отпор агрессии». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявления Путин сделал, выступая 9 мая на параде Победы.

Он назвал свое решение по Украине «единственно правильным», так как столкновение с «нацистами, бандеровцами было неизбежно».

«Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение», - сказал Путин.

Россия, по его словам, всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, но у стран НАТО «на самом деле были другие планы».

Он добавил, что в Донбассе российские военные сражаются за «наших людей» и за безопасность родины.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью этого решения он называл «демилитаризацию и денацификацию» страны.

Политика,Видео,Владимир Путин,НАТО,
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