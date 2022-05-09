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1 час назад

Путин прибыл на парад Победы на Красной площади

ТАССиещё 8

Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник на Красную площадь, где начинается парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Путин прибыл на парад Победы на Красной площади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, запланировано выступление президента, а по окончании парада Путин по традиции возложит венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

В этом году в параде Победы примут участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны войдет 131 единица военной техники. Участники специальной военной операции по защите Донбасса проедут по Красной площади на новейших БТР.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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