Путин прибыл на парад Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник на Красную площадь, где начинается парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, запланировано выступление президента, а по окончании парада Путин по традиции возложит венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.