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1 час назад

Рогозин ответил YouTube песней «Русские» на удаление своих роликов

Газета.Ru

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин записал новую песню «Русские» в ответ на удаление его видеозаписей из YouTube-канала «Роскосмос Медиа». Композицию он опубликовал в Telegram-канале.

Рогозин ответил YouTube песней на удаление своих роликов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тогда слушайте еще одну песню. Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей», — отметил Рогозин.

YouTube удалил все видео с Рогозиным с канала "Роскосмоса"

Он добавил, что автором музыки стал казахский музыкант Ильяс Аутов. В видеоклипе также звучит хор байконурцев. Текст песни написал сам Рогозин.

По мнению главы «Роскосмоса», действия YouTube обусловлены американской цензурой, которая поощряет лишь то, что «соответствует их видению мира».

Ранее руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец заявил, что YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

По словам Струговца, в общей сложности с канала удалено около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 миллионов просмотров.

Политика,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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