Рогозин ответил YouTube песней на удаление своих роликов

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин записал новую песню «Русские» в ответ на удаление его видеозаписей из YouTube-канала «Роскосмос Медиа». Композицию он опубликовал в Telegram-канале.

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«Тогда слушайте еще одну песню. Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей», — отметил Рогозин.

Он добавил, что автором музыки стал казахский музыкант Ильяс Аутов. В видеоклипе также звучит хор байконурцев. Текст песни написал сам Рогозин.

По мнению главы «Роскосмоса», действия YouTube обусловлены американской цензурой, которая поощряет лишь то, что «соответствует их видению мира».

Ранее руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец заявил, что YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.