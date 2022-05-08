Google начал блокировку аккаунтов депутатов Госдумы

Google начал блокировку аккаунтов на YouTube российских депутатов, попавших под западные санкции. Отмечается, что блокировка осуществляется в соответствии с правилами компании, восстановление доступа и возможность дальнейшей работы не предусматривается. Об этом пишет РИА «Новости».

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В частности, Google из-за санкций заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы РФ Нины Останиной. Кроме того, был удален «привязанный» к нему канал на YouTube.

«Аккаунт Google отключён в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», - говорится в сообщении компании.

Депутату Госдумы от Самарской области (КПРФ) Михаилу Матвееву заблокировали аккаунты в Gmail и YouTube, сообщает «КоммерсантЪ».

«Госдеп США дал команду Гуглу заблокировать мою учетную запись в почте и соответственно в Ютубе. Поэтому мой канал в Ютуб теперь заблокирован. Открою новый. Или попробую восстановить старый, но забытый»,– цитирует его издание.