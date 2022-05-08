Путин обратился к народу Украины

"В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами", - говорится в сообщении.