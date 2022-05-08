Путин обратился к народу Украины

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины, сообщается в воскресенье на сайте Кремля.
"В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами", - говорится в сообщении.
Как отметил Путин, "в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм", - говорится в сообщении.
Кроме того, добавили в Кремле, в послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России "подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне".
В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что "сегодня общий долг - не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран".