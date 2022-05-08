«Переговоры с Киевом бесполезны»: Аксенов о статусе Крыма

Переговоры Москвы и Киева по статусу Крыма бесполезны: полуостров является полноценным российским регионом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

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По его словам, в настоящий момент ситуация на полуострове оценивается как стабильная.

«Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры [с Киевом] бесполезны. Они управляемы полностью из-за рубежа, мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина или украинцы. Это США, это НАТО», — заявил глава полуострова.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала украинские власти признать сложившиеся территориальные реалии. По словам дипломата, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.