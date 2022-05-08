В Госдуме предложили ограничить приток мигрантов в РФ

«Надо прилагать максимальные усилия, чтобы минимизировать проблемы с безработицей. Определенные возможности у правительства есть. Оно пытается это делать, давая льготы малому и среднему бизнесу. Но я в Москве наблюдаю много мигрантов. Или москвичи не хотят работать, там, где работают мигранты. У нас в Омске этого нет. В Москве меня это поразило. Курьеры, дворники, обслуживающий персонал, такси. В этих условиях надо ограничивать приток мигрантов, учитывая ситуацию», — сказал Андрей Алехин.