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51 минуту назад

Депутат Госдумы Алехин предложил ограничить приток мигрантов в РФ

Ura.Ruиещё 1

В условиях ухода с российского рынка зарубежных компаний в РФ следует ограничить приток мигрантов и ужесточить миграционную политику. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.

В Госдуме предложили ограничить приток мигрантов в РФ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Надо прилагать максимальные усилия, чтобы минимизировать проблемы с безработицей. Определенные возможности у правительства есть. Оно пытается это делать, давая льготы малому и среднему бизнесу. Но я в Москве наблюдаю много мигрантов. Или москвичи не хотят работать, там, где работают мигранты. У нас в Омске этого нет. В Москве меня это поразило. Курьеры, дворники, обслуживающий персонал, такси. В этих условиях надо ограничивать приток мигрантов, учитывая ситуацию», — сказал Андрей Алехин.

Однако у такого решения могут быть неприятные для россиян последствия, отметил депутат Госдумы. «Когда был правительственный час в Госдуме, задавали вопрос об этом. Министр строительства сказал, что это решаемый вопрос, но тогда стоимость квадратного метра резко возрастет, потому что наши на такую зарплату, за которую работают мигранты, работать не будут. Есть вопросы, поэтому здесь надо поступать очень осторожно», — подчеркнул он.

«Я интернационаионист и к мигрантам нормально отношусь, но сейчас такая ситуация, что надо об этом подумать. Надо ужесточить требования и регулировать эти процессы. Учитывая ситуацию, надо в первую очередь подумать о гражданах Российской Федерации», — добавил парламентарий.

Политика,Андрей Алехин,Госдума,
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