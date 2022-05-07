Рогозин : Передачу США разведданных Украине «не замазать»

"Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы, встречались в Спасо-хаус Помните, надеюсь?" - написал он.

"Мы не злопамятные, но мы злые и память у нас хорошая", - добавил Рогозин.

Ранее Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что считает "безответственными и рискованными" недавние утечки в прессу данных об обмене США разведывательной информацией с Украиной. По его словам, это очень рискованно. и опасно, когда люди слишком много говорят, "будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки".