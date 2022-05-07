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1 час назад

Путин поручил принять меры по оказанию помощи родным погибших в природных пожарах

Газета.Ruиещё 2

Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для оказания помощи родным и близким погибших, а также тех, кто потерял жилье в результате пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Путин дал поручения в связи с пожаром в Красноярском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент заслушал доклад и. о. главы МЧС Александра Чуприяна и губернатора Красноярского края Александра Усса о мерах, предпринимаемых для ликвидации природных пожаров.

Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов

«Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации», — сказал он.

В субботу в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края из-за сильного ветра начались пожары. Было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в местах сильного возгорания и эвакуировать местных жителей. Кроме того, был обесточен ряд населенных пунктов. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновение новых пожаров из-за обрыва проводов. Речь идет о территориях, где скорость ветра достигает до 40 метров в секунду.

Политика,Александр Чуприян,Александр Усс,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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