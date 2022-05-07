Путин дал поручения в связи с пожаром в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для оказания помощи родным и близким погибших, а также тех, кто потерял жилье в результате пожаров в Красноярском крае . Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , сообщает ТАСС.

«Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации», — сказал он.

В субботу в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края из-за сильного ветра начались пожары. Было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в местах сильного возгорания и эвакуировать местных жителей. Кроме того, был обесточен ряд населенных пунктов. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновение новых пожаров из-за обрыва проводов. Речь идет о территориях, где скорость ветра достигает до 40 метров в секунду.