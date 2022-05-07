Сенатор, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в интервью изданию «Газета.Ru», что в России не потребуется проводить референдум по вопросу о вхождении Херсонской области в состав РФ.

«Когда какая-то территория входит в наш состав, они отправляют заявление и к нему прилагаются результаты [местного] референдума. Далее руководство РФ принимает решение о целесообразности, после чего заключается договор о вхождении этой территории в состав России, который подлежит ратификации обеими палатами парламента», - объяснил Климов.

Он подчеркнул при этом, что все совершеннолетние российские граждане «имеют право избирать органы власти: президента и парламент. Так вот президент, парламент и должным образом избранный состав Конституционного суда России принимают решение от имени граждан Российской Федерации, которые у нас являются единственным источником власти».

Сенатор отметил, что в России действует Федеральный конституционный закон. По нему устанавливается общий порядок создания новых субъектов, в частности, присоединение тех или иных территорий, входивших ранее в другие государства. Он уточнил, что Крым вошел в состав РФ в соответствии с этим законом.

Климов рассказал, что есть различные варианты решения подобных сложных вопросов, но официальная точка зрения заключается в том, что Москве необходимо исходить из позиции населения Херсонской области.