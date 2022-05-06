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21 минуту назад

Посла России вызвали в МИД Эстонии

Lenta.ru

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России Владимира Липаева и обвинило в нападках на главу МИД республики Эву-Марию Лийметс. Об этом сообщает «Интерфакс».

Посла России вызвали в МИД Эстонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С послом провел встречу вице-канцлер Мярт Волмер. По его словам, заявление российского посольства об уровне свободы слова в Эстонии является плохо сформулированной и оскорбительной пропагандой.

«В заявлении и в посте в социальных сетях были представлены не относящиеся друг к другу темы и не было адекватной аргументации, что говорит о желании совершить нападки на министра иностранных дел Эстонии», — сказал Волмер.

Он отметил, что в недавно опубликованном Глобальном индексе свободы прессы Эстония занимает четвертое место и страны, находящиеся в конце списка, могли бы многому научиться у нее.

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5 мая посольство РФ заявило, что с начала спецоперации на территории Украины в Эстонии введен запрет на трансляцию более 20 российских телеканалов и заблокированы около семи сайтов. В заявлении также говорилось об уголовном деле против главного редактора эстонского «Спутник Медиа» и решении выслать из страны активиста Алексея Есакова.

«Возникает вопрос, каким образом эти и многие другие факты соотносятся с той амбициозной ролью в деле защиты свободы медиа, которую приписала Эстонии г-жа Э.-М.Лийметс», — заявили в дипмиссии.

Политика,Алексей Есаков,
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