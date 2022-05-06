В Крыму пообещали расправу пытающим российских пленных украинцам

Применяющие пытки и издевающиеся над пленными российскими военными бойцы Украины будут пойманы и ответят за свои преступления. Такую расправу им пообещал устроить глава Крыма Сергей Аксенов, его комментарий приводится в Telegram-канале.
Украинские военные могут строить из себя героев только в TikTok, но потом быстро «сдуваются», отметил глава полуострова.
«Те из них, кто попадают в плен, по-русски говорят без запинок. Все подонки, которые издевались над пленными, разжигали ненависть, будут пойманы и ответят за свои преступления», — написал Аксенов.
Крымский глава заверил, что приложит для этого все усилия.
В марте Аксенов предлагал 10 миллионов рублей за поимку украинского журналиста, призывавшего убивать русских детей.