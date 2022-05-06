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19 минут назад

В Крыму пообещали расправу издевающимся над российскими пленными украинцам

Lenta.ru

Применяющие пытки и издевающиеся над пленными российскими военными бойцы Украины будут пойманы и ответят за свои преступления. Такую расправу им пообещал устроить глава Крыма Сергей Аксенов, его комментарий приводится в Telegram-канале.

В Крыму пообещали расправу пытающим российских пленных украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинские военные могут строить из себя героев только в TikTok, но потом быстро «сдуваются», отметил глава полуострова.

«Те из них, кто попадают в плен, по-русски говорят без запинок. Все подонки, которые издевались над пленными, разжигали ненависть, будут пойманы и ответят за свои преступления», — написал Аксенов.

Крымский глава заверил, что приложит для этого все усилия.

Аксенов рассказал, чем закончится спецоперация на Украине

В марте Аксенов предлагал 10 миллионов рублей за поимку украинского журналиста, призывавшего убивать русских детей.

Политика,Сергей Аксенов,
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