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28 минут назад

Медведев: поляки провозгласили раздел Украины

Газета.Ruиещё 9

Президент Польши Анджей Дуда официально признал территориальные претензии Варшавы к Украине, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, об этом говорит последнее заявление польского лидера, в котором он выступил за отсутствие границ между Польшей и Украиной.

Медведев: Поляки провозгласили раздел Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поляки провозгласили раздел Украины <…> Повод для этого высказывания он (Дуда) выбрал более чем подходящий — День национальной Конституции. Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты. Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведется безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

С точки зрения зампреда Совбеза, жителям Украины не стоит обольщаться, поскольку речь идет о фактической аннексии украинских территорий со стороны Польши. По мнению Медведева, в Варшаве желают вернуть «исторические земли», прикрываясь антироссийской риторикой.

«Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. А может, они того и хотят?» — резюмировал зампред Совбеза.

Ранее Дуда выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле».

Политика,Анджей Дуда,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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