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41 минуту назад

В Кремле рассказали о решении Путина по «Азовстали»

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не менял решения по поводу «Азовстали». Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле рассказали о решении Путина по «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России, ДНР и ЛНР.

Министр рассказал, что сначала в Мариуполе было более восьми тысяч украинских военных и иностранных наемников. Сейчас на территории «Азовстали» блокированы более двух тысяч из них, заявил Шойгу.

Путин заявил, что штурмовать промзону «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразно и ее надо блокировать.

«Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела», - сказал он.

Сообщалось, что 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 (по Москве) будет работать гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с «Азовстали».

6 мая Пескова спросили, будет ли изменения по «Азовстали» или гуманитарные коридоры продолжат действовать.

Пресс-секретарь заявил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в позиции Путина.

«По деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны», - подчеркнул он.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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