В Кремле рассказали о решении Путина по «Азовстали»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не менял решения по поводу «Азовстали». Об этом сообщает РИА Новости.
21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России, ДНР и ЛНР.
Министр рассказал, что сначала в Мариуполе было более восьми тысяч украинских военных и иностранных наемников. Сейчас на территории «Азовстали» блокированы более двух тысяч из них, заявил Шойгу.
Путин заявил, что штурмовать промзону «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразно и ее надо блокировать.
«Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела», - сказал он.
Сообщалось, что 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 (по Москве) будет работать гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
6 мая Пескова спросили, будет ли изменения по «Азовстали» или гуманитарные коридоры продолжат действовать.
Пресс-секретарь заявил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в позиции Путина.
«По деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны», - подчеркнул он.