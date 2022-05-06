В МИД РФ сделали заявление о применении ядерного оружия на Украине

Россия не намерена применять ядерное оружие во время специальной операции на Украине. Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

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«Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине», - подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

При этом в НАТО заявили, что не видят риска применения Россией ядерного оружия на Украине. Обсуждение такой темы в альянсе считают элементом психологического давления на ЕС и киевский режим.