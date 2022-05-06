«В состоянии стагнации»: МИД о переговорах с Украиной

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил о стагнации мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

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«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», - сказал Зайцев.

Он также отметил, что страны НАТО, выступая за прекращение боевых действий, делают все, чтобы наоборот затянуть конфликт.

«Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов. Только Вашингтон направил военной продукции на $3,8 млрд», - сказал он.

По его словам, в поставках вооружений на Украину активно участвуют Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики. Это ведет к затягиванию боевых действий, новым разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.