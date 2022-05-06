Лавров заявил о развязывании Западом пропагандистской войны против РФ

"Безусловно, мы всегда должны помнить уроки истории. Тем более, что эти славные страницы нашей истории сейчас на Западе пытаются вырвать, перечеркнуть все то, что было сделано. Пытаются непросто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны, и всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления в современной Европе", – сказал он в ходе церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы.