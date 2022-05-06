Володин: у стран ЕС есть только один путь сохранить суверенитет

Отмена принципа солидарного принятия решений и отказ от права вето для стран, входящих в Евросоюз , означает, что мнения отдельных государств и их граждан более не будут учитываться. У стран - членов ЕС, которые намерены сохранить свой суверенитет, сегодня нет другого пути, кроме как выйти из Евросоюза. Такое мнение в пятницу высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин .

"Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет. <…> Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь - выход из Евросоюза", - написал он в своем Telegram-канале.

"В числе одобренных решений - отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что ситуация с введением антироссийских санкций показала, что у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. "Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа", - указал спикер Госдумы, подчеркнув, что такие действия приведут к потере своего суверенитета странами - членами ЕС. При этом, отметил он, в таком случае возникает вопрос, кто будет отвечать "перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учета их мнения".