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1 час назад

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Володина, Матвиенко, Медведева и Шойгу

ТАССиещё 2

Офис генерального прокурора Украины выписал несколько повесток о вызове на допрос российских должностных лиц, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Медведева и Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В соответствующем разделе на сайте офиса генпрокурора также опубликованы повестки директору ФСБ Александру Бортникову, руководителю Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву.

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Каждая из повесток вызывает на допросы 16, 17 и 18 мая.

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