Bloomberg: ЕС предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву

Евросоюз (ЕС) предложил ввести санкции в отношении российской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой источники и соответствующий документ в его распоряжении.
Согласно данным агентства, санкционный список еще может претерпеть изменения до момента одобрения странами - членами сообщества.
Ранее французское председательство в ЕС сообщило в Twitter, что постпреды стран Евросоюза обсудят 6 мая новый пакет антироссийских санкций.
Евросоюз готовится ввести шестой пакет санкций против России из-за ее специальной военной операции на Украине. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду на сессии Европарламента в Страсбурге, предложила странам ЕС начать поэтапный отказ от российской нефти, отключить от межбанковской платежной системы SWIFT еще три российских банка, включая Сбербанк, прекратить вещание в ЕС трех российских государственных телеканалов.