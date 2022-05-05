Bloomberg: ЕС предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву

Евросоюз (ЕС) предложил ввести санкции в отношении российской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой источники и соответствующий документ в его распоряжении.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно данным агентства, санкционный список еще может претерпеть изменения до момента одобрения странами - членами сообщества.

Ранее французское председательство в ЕС сообщило в Twitter, что постпреды стран Евросоюза обсудят 6 мая новый пакет антироссийских санкций.