Путин обсудил с премьером Израиля условия эвакуации с «Азовстали»

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом продолжили обстоятельный обмен мнениями о ситуации на Украине. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля по итогам беседы.

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"Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного креста эвакуации с территории завода "Азовсталь" мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что "российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц". "Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", - подчеркнули в пресс-службе.

Путин также поздравил граждан Израиля с Днем независимости.

"Глава российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником - Днем независимости", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Президент России и премьер Израиля в телефонном разговоре подчеркнули особое значение Дня Победы для народов России и Израиля. Беннет отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом.

"В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, который отмечается и в России, и в Израиле 9 мая, Владимир Путин и Нафтали Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста", - сообщила пресс-служба Кремля.