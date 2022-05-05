Песков ответил на слухи о штурме «Азовстали»

«Украинская сторона, тем более те, кто укрывается там, на территории завода, они хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать», - сказал Песков на брифинге, его слова приводит РИА «Новости».