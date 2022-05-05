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1 час назад

Песков ответил на слухи о штурме «Азовстали»

Вероника Полынина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью информацию украинской стороны о прорыве российских военных на территорию предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.

Песков ответил на слухи о штурме «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, украинская сторона производит множество фейков, поэтому их информацию нужно тщательно фильтровать.

«Украинская сторона, тем более те, кто укрывается там, на территории завода, они хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать», - сказал Песков на брифинге, его слова приводит РИА «Новости».

Песков напомнил, что российский президент и главнокомандующий Владимир Путин дал распоряжение блокировать «Азовсталь» и воздержаться от штурма.

«Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось», - добавил представитель Кремля.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о взятии под контроль Мариуполя. Он рассказал, что на предприятии «Азовсталь» продолжают оставаться около 2 тысяч украинских военных. Путин заявил, что штурмовать «Азовсталь» нецелесообразно, и призвал блокировать завод, «чтобы муха не пролетела».

Накануне украинские СМИ, а также лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде, глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия и командир полка «Азов» (запрещен в РФ) Денис Прокопенко сообщили, что российские военные прорвались на «Азовсталь». По словам Прокопенко, на территории завода идут «тяжелые кровопролитные бои».

Давид Арахамия,Денис Прокопенко,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховная Рада,
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