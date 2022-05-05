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1 час назад

Песков оценил требование националистов с «Азовстали» обменять мирных граждан на еду

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, требования засевших на «Азовстали» украинских националистов по обмену мирных граждан на еду и лекарства очень похожи на заявления террористов в Сирии. Об этом пишет RT.

Песков оценил требование националистов с «Азовстали» обменять мирных граждан на еду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что откроет гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Мариуполя с «Азовстали» еще на три дня - 5,6 и 7 мая с 8.00 до 18.00 по московскому времени. При этом представитель штаба операции по освобождению завода «Азовсталь» рассказал, что националисты, окруженные на территории предприятия, предложили обменивать находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты.

По словам официального представителя Кремля, такие заявления напоминают требования террористов.

«Что касается подобных требований... они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые ранее озвучивались террористами в Сирии и других местах», — заметил Дмитрий Песков.

Вышедшие с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе мирные граждане ранее рассказали журналистам, что украинские бойцы спонтанно выбирали тех, кто сможет воспользоваться гуманитарными коридорами. При этом военнослужащие в разговорах с ними говорили, что уже не подчиняются Киеву.

Политика,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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