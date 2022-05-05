Дипломат в ООН указал на фейки Запада о спецоперации на Украине

Пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский заявил, что западные СМИ используют язык фейков при освещении спецоперации России на Украине. Соответствующее мнение он высказал на заседании комитета организации по информации.

«Большинство фейков разоблачаются в течение нескольких часов, но остаются в медиапространстве и успевают ввести в заблуждение большое количество потребителей информации», — добавил он.

Ранее украинское СМИ признало фейком пост советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о якобы замученной девушке из поселка Гостомель. Арестович опубликовал в соцсетях фото тела женщины с вырезанной на груди немецкой свастикой. Он утверждал, что ее жестоко пытали в поселке Гостомель, который недавно покинули российские войска. В УНИАН назвали эту информацию фейком.