В РФ исправят законодательство для усыновления сирот с Донбасса

В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой ведут работу по внесению поправок в российское законодательство для возможности усыновления и опеки над сиротами из Донецкой и Луганской народных республик, сообщают "Известия".

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Согласно действующему законодательству, ребенка из другого государства нельзя передать на воспитание в приемную семью. Как отмечала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, планируется синхронизировать законодательство РФ, ДНР и ЛНР для возможности усыновления детей-сирот российскими семьями.

Отмечается также, что не все дети имеют статус, который позволяет их усыновить или передать под опеку, например, у кого-то из них остались родственники, или его законные представители считаются пропавшими без вести, или с родными потеряна связь. В ряде благотворительных фондов заявили, что российские приемные семьи и родители, которые ранее уже принимали воспитанников интернатов, выразили готовность принять привезенных в Россию детей, если удастся урегулировать правовые аспекты.

Количество привезенных в Россию детей сейчас насчитывается около 1,7 тыс., включая тех, кто находится в учреждениях и тех, кто приехал вместе с опекунами. Львова-Белова подчеркивала, что проблема касается не только передачи в семьи детей, лишившихся родителей сейчас, но и о тех, кто воспитывался в детских домах и возможность их устройства находится "под большим вопросом", даже после возвращения на родину.