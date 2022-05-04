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17 минут назад

Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО превратит их в пространство противостояния с Россией

Газета.Ruиещё 5

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс превратит эти страны в «пространство противостояния» НАТО с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Захарова предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений», — сказала Захарова.

Она добавила, что Москва обсуждала НАТО с финскими и шведскими партнерами, подчеркивая, что «американцы и натовский Брюссель поступательно подтягивают скандинавов к мероприятиям альянса», но Россия следит за этим процессом.

Швеция и Финляндия отказались от референдумов по вступлению в НАТО

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что может наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он также заявил, что считает «опасным шарлатанством» втягивание этих стран в альянс. Помимо этого, президент Хорватии призвал добиться изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в пользу боснийских хорватов. Миланович пояснил, что он не против вступления этих стран в альянс, при этом добавил, что это все равно что «тыкать разъяренного медведя ручкой в глаз».

До этого стало известно, что уже 12 мая Финляндия может принять окончательное решение подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

В конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал быстрый процесс вступления в альянс для Швеции и Финляндии. По его словам, эти страны сами должны принять решение, запрашивать членство в НАТО или нет.

Политика,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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