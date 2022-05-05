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45 минут назад

МИД РФ: США сорвали участие российской делегации в заседании комитета ООН

ТК «Звезда»иещё 4

Соединенные Штаты Америки сорвали участие делегатов из России в заседании комитета ООН по информации Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Москва обвинила США в срыве участия делегации РФ в заседании ООН
Фото: EPAEPA

«Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», - цитируют Полянского РИА Новости.

По его словам, запросы на получение визы были поданы заблаговременно. Он отметил, что в российская сторона считает такую практику недопустимой и призывает Секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем.

Ранее стало известно о переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ООН. В ходе встречи обсуждались ситуация на Украине, судьба международного права и реформа ООН.

Политика,Дмитрий Полянский,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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