Москва обвинила США в срыве участия делегации РФ в заседании ООН

Соединенные Штаты Америки сорвали участие делегатов из России в заседании комитета ООН по информации Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

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«Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», - цитируют Полянского РИА Новости.

По его словам, запросы на получение визы были поданы заблаговременно. Он отметил, что в российская сторона считает такую практику недопустимой и призывает Секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем.