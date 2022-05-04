США сорвали участие российской делегации в работе Комитета по информации в ООН

"Мы вынуждены привлечь внимание к тому, что из-за действия американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано, - сказал Полянский. - Глава нашей делегации - директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова - получила визу только вчера, у остальных двух экспертов виз пока вообще нет. И это несмотря на то, что визовые запросы были поданы нами заблаговременно".