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37 минут назад

США сорвали участие российской делегации в работе Комитета по информации в ООН

ТАСС

США сорвали участие российской делегации в работе комитета ООН по информации, директору Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой выдали визу лишь 3 мая, у двух других делегатов виз по-прежнему нет. Об этом сообщил в среду первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский, выступая на заседании этого комитета.

США сорвали участие российской делегации в работе Комитета по информации в ООН
Фото: ReutersReuters

"Мы вынуждены привлечь внимание к тому, что из-за действия американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано, - сказал Полянский. - Глава нашей делегации - директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова - получила визу только вчера, у остальных двух экспертов виз пока вообще нет. И это несмотря на то, что визовые запросы были поданы нами заблаговременно".

"Считаем подобную практику недопустимой", - подчеркнул дипломат.

По его словам, цифровые западные платформы перестали скрывать свою ангажированность.

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