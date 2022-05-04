В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не стоит верить слухам о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Это неправда, это чушь», - заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, стоит ли прислушиваться к сообщениям западных изданий о том, что 9 мая может быть принято решение о всеобщей мобилизации в России.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что нет никакой вероятности объявления войны Украине 9 мая, пишет ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.