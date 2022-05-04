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15 минут назад

Россия запрещает въезд премьеру Японии и еще 62 гражданам страны

ТАСС

Россия ввела запрещающие въезд в страну санкции в отношении премьер-министра Японии Фумио Кисиды и еще 62 японских граждан. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

Россия запретила въезд премьеру Японии и еще 62 гражданам страны
Фото: ТАССТАСС

"Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны. В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны", - говорится в тексте заявления.

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В дипведомстве указали, что с учетом такой линии Токио и введенных правительством Японии персональных санкций против российских граждан, включая высшее руководство государства, принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ 63 граждан Японии, в числе которых премьер-министр Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, руководитель Минобороны Нобуо Киси и ряд других высокопоставленных представителей. Полный список размещен на сайте МИД России.

Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции попали в общей сложности более 500 человек, включая представителей руководства страны, чиновников и бизнесменов. Помимо этого, Япония заморозила активы банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 300 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Кроме того, введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей ценой более 6 млн иен (около $49 тыс.).

Политика,Нобуо Киси,Фумио Кисида,МИД России,Акционерный банк "Россия",Новикомбанк,Совкомбанк,ФК Открытие,Альфа-банк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Сбербанк России,
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