Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин во вторник, 3 мая, провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что Владимир Путин обратил особое внимание на аспекты проведения спецоперации на Украине. В частности, он рассказал своему французскому коллеге об эвакуации гражданских с металлургического комбината «Азовсталь».
Глава РФ подчеркнул, что «коллективный Запад» мог бы оказать влияние на украинские власти, способствовать прекращению преступлений ВСУ и боевиков нацбатальонов, но игнорирует их действия.
Путин также рассказал Макрону, что Москва, несмотря ни на что, открыта к диалогу с Киевом.
На слова французского президента о возникших проблемах с глобальной продовольственной безопасностью глава РФ ответил, что ситуация сложилась из-за ограничительных мер западных стран, подчеркнув при этом важность бесперебойного и беспрепятственного функционирования мировой логистической и транспортной инфраструктуры..