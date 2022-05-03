Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин во вторник, 3 мая, провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Отмечается, что Владимир Путин обратил особое внимание на аспекты проведения спецоперации на Украине. В частности, он рассказал своему французскому коллеге об эвакуации гражданских с металлургического комбината «Азовсталь».

Глава РФ подчеркнул, что «коллективный Запад» мог бы оказать влияние на украинские власти, способствовать прекращению преступлений ВСУ и боевиков нацбатальонов, но игнорирует их действия.

Путин также рассказал Макрону, что Москва, несмотря ни на что, открыта к диалогу с Киевом.