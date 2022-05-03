МИД РФ : на Украине пестуются антисемитизм и нацизм

Бытовой и политический антисемитизм не пресекаются, а только пестуются на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном во вторник в Telegram-канале российского дипведомства.
"Несмотря на существование закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который Владимир Зеленский подписал в 2020 году, его нормы не действуют. Бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, наоборот - пестуются. Власти и правоохранительные органы спокойно относятся к юдофобским выкрикам на "бандеровских" маршах, все потому, что нынешний киевский режим уверен в своей непогрешимости, - указали в МИД РФ. - Особенно безнравственно такое "государственное строительство" для страны, которая потеряла 1,5 млн евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре".
Как отметили в МИД РФ, националистические партии стали продвигать свою антисемитскую повестку сразу после распада СССР, однако после переворота в 2014 году антисемитизм на Украине "расцвел пышным цветом".
"В докладе министра по связям с диаспорой Израиля Н. Беннета указано, что в 2017 году количество антисемитских инцидентов, включая десятки актов вандализма в музеях, синагогах и на мемориалах, по Украине кратно увеличилось. Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий, а в некоторых публикациях указывается, что Украина по их количеству вообще превосходит все страны бывшего СССР вместе взятые, - напомнили в дипведомстве. - В прошлом году на Хануку неонацисты осквернили менору в Киеве, а в Николаеве антисемиты перерезали гирлянду на ханукии. Пока - только гирлянду".
В министерстве подчеркнули, что страдают на Украине не только евреи, цыгане также зачастую подвергаются преследованию за свое этническое происхождение.
"Такие случаи фиксируется постоянно. Другое дело, что все они проходят на Украине в лучшем случае как "мелкое хулиганство", - добавили там.
"Вот, что реально на Украине есть, если мы даже оставим за скобками оголтелую русофобию и борьбу со всем русским, так это самый махровый антисемитизм и ромофобия, даже думать о которых не так давно еще было немыслимо", - указали в министерстве.
В МИД РФ обратили внимание на "антиисторические" заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, "во многом объясняющие курс властей страны на поддержку неонацистского режима в Киеве". Израильский министр заявил, что евреи не убивали себя во время Холокоста и что обвинение самих евреев в антисемитизме - это самый низменный уровень расизма в отношении евреев.
В западной прессе до сих пор спорят о том, есть ли на Украине неонацисты, приводя в качестве одного из "железобетонных" аргументов еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского, отметили в министерстве.
"Аргумент мало того, что несостоятельный, еще и лукавый. История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами, - добавили там. - При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа".
"Еврейское происхождение президента - не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Эгилс Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже "успешно" прикрывает реабилитацию "Ваффен-СС" в своей стране. Лапид и его кабинет этого не видят? Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира - солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим еврейский мир", - подчеркнули в министерстве.
"Лапид и его кабинет не видят, что Зеленский просто "завершает" сценарий, описанный еще немецким пастором Мартином Нимёллером. Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь "цивилизованный" мир промолчал, когда на Украине "отменили" русских. Не хватает фантазии понять, какой "некоренной" народ пойдет "на ножи" да "на гиляку" за москалями?" - указали на Смоленской площади.