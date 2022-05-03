МИД РФ : на Украине пестуются антисемитизм и нацизм

"Несмотря на существование закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который Владимир Зеленский подписал в 2020 году, его нормы не действуют. Бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, наоборот - пестуются. Власти и правоохранительные органы спокойно относятся к юдофобским выкрикам на "бандеровских" маршах, все потому, что нынешний киевский режим уверен в своей непогрешимости, - указали в МИД РФ. - Особенно безнравственно такое "государственное строительство" для страны, которая потеряла 1,5 млн евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре".