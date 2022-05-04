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36 минут назад

Володин нашел доказательство планов НАТО напасть на Россию

Ura.Ruиещё 5

Североатлантический альянс готовил нападение на Россию, а спецоперация РФ на территории Украины предотвратила трагедию. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин нашел доказательство планов НАТО напасть на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе — до начала спецоперации», — об этом он написал в своем telegram-канале, озаглавив свой пост «Битва добра со злом».

Володин также добавил, что если бы не решение проводить спецоперацию на Украине, в Россию пришла бы война. При этом, по его словам, национализм стал государственной идеологией Киева.

Правительство США начало подготовку Украины к вооруженному конфликту с Россией еще в январе 2022 года. Согласно тексту соответствующего закона, который опубликован на сайте Конгресса США, Америка готовилась к постоянной поставке вооруженной техники Киеву для нападения на Москву. Предложение было представлено в Сенат США 19 января.

21 февраля этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала вынужденную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Основная цель — освобождение жителей республик Донбасса от геноцида киевских властей.

При этом на Украину поставляют оружие как соседние страны, входящие в Евросоюз, так и США. Руководство Штатов не может контролировать перемещение своего оружия на этой территории и надеется, что ВСУ будут поступать «разумно», передает Nation News. Ранее Володин жестко раскритиковал подобные действия, уточняет Дни.ру. Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе, убежден политик.

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