В ЮНЕСКО не допустили Россию к участию в конференции о свободе СМИ

«К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была. Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий», — говорится в заявлении ведомства.