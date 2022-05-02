В ЮНЕСКО не допустили Россию к участию в конференции о свободе СМИ

Секретариат ЮНЕСКО не допустил Россию к участию в конференции по вопросам о свободе СМИ по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая, сообщили в российском МИД.
«К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была. Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий», — говорится в заявлении ведомства.
В российском МИД отметили, что в организации мотивировали отказ несоответствием требованиям мероприятия, однако предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и вписывались в заглавную тему мероприятия.
«Очевидно, что Секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России», — добавили в ведомстве.