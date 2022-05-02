Володин: страны, поставляющие Украине оружие, ведут мир к катастрофе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все главы государств, поставляющих оружие на Украину, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.

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"Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта. Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники", - написал Володин в своем Telegram-канале в понедельник.

По словам спикера Госдумы, главы государств, поставляя оружие на Украину, "подталкивают мир к катастрофе".

Как отметил Володин, лидеры этих стран молчали, когда "ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан". Кроме того, они "ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса".

Он считает, что главы государств, поставляющих оружие на Украину, "начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма".