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30 минут назад

Володин: глав государств, поставляющих оружие на Украину, надо привлечь к ответственности

ТАССиещё 9

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все главы государств, поставляющих оружие на Украину, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.

Володин: страны, поставляющие Украине оружие, ведут мир к катастрофе
Фото:  тасс тасс

"Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта. Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники", - написал Володин в своем Telegram-канале в понедельник.

По словам спикера Госдумы, главы государств, поставляя оружие на Украину, "подталкивают мир к катастрофе".

Как отметил Володин, лидеры этих стран молчали, когда "ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан". Кроме того, они "ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса".

Он считает, что главы государств, поставляющих оружие на Украину, "начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма".

"Короткая историческая память может привести к большим проблемам", - подчеркнул Володин.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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