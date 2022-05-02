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1 час назад

Путин обратился к мусульманам

Ura.Ruиещё 8

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Обращение главы государства опубликовал официальный telegram-канал Кремля.

Путин обратился к мусульманам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий», — говорится в послании. Его текст представлен в telegram-канале «Кремль. Новости».

Российский лидер уделил особое внимание тому вкладу, который вносят российские мусульмане в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия и отстаивание приоритетных интересов страны. Всему этому, по мнению политика, способствуют непреходящие духовные ценности.

Политика,Владимир Путин,
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