Путин обратился к мусульманам

«Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий», — говорится в послании. Его текст представлен в telegram-канале «Кремль. Новости».