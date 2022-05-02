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52 минуты назад

Лавров: Запад обокрал Россию на сотни миллиардов долларов. «Захотели наказать РФ»

Ura.Ru

Западные страны украли у России более 300 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

Лавров: Запад обокрал Россию на сотни миллиардов долларов
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«У нас украли деньги (более 300 миллиардов долларов). Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, почему РФ прекращает поставки газа, передает РИА «Новости».

По словам министра, это было возможно из-за того, что ПАО «Газпром» был вынужден хранить свои средства в западных банках. «Захотели „наказать“ Россию — своровали», — отметил он. Дипломат добавил, что сейчас России предлагают торговать так, как раньше, чтобы впоследствии вновь «прикарманить» деньги.

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Лавров объяснил, что для предотвращения таких случаев Россия предложили новую схему оплаты энергоносителей, когда оплата проходит только после того, как «Газпромбанк» конвертирует валюту в рубли, которые уже будет невозможно украсть. «Важно, что для покупателей ничего не меняется. Они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте. Конвертация осуществляется после этого», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля.

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