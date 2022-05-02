Лавров: Запад обокрал Россию на сотни миллиардов долларов

Западные страны украли у России более 300 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

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«У нас украли деньги (более 300 миллиардов долларов). Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, почему РФ прекращает поставки газа, передает РИА «Новости».

По словам министра, это было возможно из-за того, что ПАО «Газпром» был вынужден хранить свои средства в западных банках. «Захотели „наказать“ Россию — своровали», — отметил он. Дипломат добавил, что сейчас России предлагают торговать так, как раньше, чтобы впоследствии вновь «прикарманить» деньги.