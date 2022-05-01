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13 минут назад

Лавров прокомментировал гипотезы о здоровье Путина

News.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на итальянской телекомпании «Медиасет» о здоровье президента РФ Владимира Путина, посоветовал обратиться к зарубежным лидерам, которые общались с главой российского государства в последнее время.

Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Итальянские журналисты в ходе интервью попросили главу российского МИД прокомментировать многочисленные гипотезы о состоянии здоровья Путина, которые существуют на Западе.

Спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. <...> Думаю, вы поймёте, о чем идет речь, — сказал Лавров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин здоров и находится в отличной физической форме. По его словам, российский лидер выполняет «функциональные обязанности согласно новой Конституции». Белорусский лидер подчеркнул, что Путин «вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, спортсмен».

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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