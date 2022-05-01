Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на итальянской телекомпании «Медиасет» о здоровье президента РФ Владимира Путина, посоветовал обратиться к зарубежным лидерам, которые общались с главой российского государства в последнее время.

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Итальянские журналисты в ходе интервью попросили главу российского МИД прокомментировать многочисленные гипотезы о состоянии здоровья Путина, которые существуют на Западе.

Спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. <...> Думаю, вы поймёте, о чем идет речь, — сказал Лавров.