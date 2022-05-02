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16 минут назад

Лавров удивился инициативам Италии по санкциям против России

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» рассказал об удивлении от того, что Италия в первых рядах выдвигает инициативы по санкциям против Москвы.

Лавров удивился инициативам Италии по санкциям против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Италия в первых рядах тех, кто не просто принимает антироссийские санкции, но и всячески выдвигает инициативы. Мне это действительно было странно видеть, но сейчас мы уже привыкли к тому, что Италия может быть такой», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

В том же интервью Лавров обвинил страны Запада в воровстве денег за поставки нефти и газа, а также подчеркнул, что Россия не позволит воровать свои деньги. Он объяснил, что такое воровство стало возможным потому, что «Газпром» был вынужден хранить деньги на своих счетах в западных банках, согласно принятым на Западе правилам. «Захотели "наказать" Россию — своровали. Сейчас нам предлагают продолжать торговать как раньше, а деньги останутся лежать у них. Когда захотят, опять их прикарманят», — сказал он.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Газпром,
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