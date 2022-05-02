Лавров удивился инициативам Италии по санкциям против РФ

«Италия в первых рядах тех, кто не просто принимает антироссийские санкции, но и всячески выдвигает инициативы. Мне это действительно было странно видеть, но сейчас мы уже привыкли к тому, что Италия может быть такой», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

В том же интервью Лавров обвинил страны Запада в воровстве денег за поставки нефти и газа, а также подчеркнул, что Россия не позволит воровать свои деньги. Он объяснил, что такое воровство стало возможным потому, что «Газпром» был вынужден хранить деньги на своих счетах в западных банках, согласно принятым на Западе правилам. «Захотели "наказать" Россию — своровали. Сейчас нам предлагают продолжать торговать как раньше, а деньги останутся лежать у них. Когда захотят, опять их прикарманят», — сказал он.