Захарова раскрыла цель визита Анджелины Джоли  на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что визит известной американской актрисы Анджелины Джоли во Львов был организован с тем, чтобы отвлечь внимание от ситуации вокруг завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом пишет РИА «Новости».
Мария Захарова отметила, что на комбинате «Азовсталь» украинские военные «держат в заложниках» мирных жителей, не разрешают им выйти. При том, что российское Минобороны неоднократно открывало гуманитарные коридоры, гарантировало жизнь и содействие вышедшим. К процессу, кроме того, подключились ООН и Красный Крест.
Тем не менее, этого оказалось «недостаточно» для «гениев западного пиара». Они позвонили Анджелине Джоли и вызвали ее на Украину.
«Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине". [...] Главная цель достигнута - внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали», - подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что Джоли посещала ранее «сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало».