Володин предсказал США «удар бумеранга» из-за заморозки российских активов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что России следует симметрично ответить на заморозку резервов конфискацией активов бизнеса из «недружественных стран». Об этом пишет РИА «Новости».

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«Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам», - отметил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что на экономику России это решение властей США не повлияет никаким образом, так как «изъятые яхты, вилла и другая собственность состоятельных граждан и так не работала на ее развитие».

Володин полагает, что западным странам все же придется вернуть Москве золотовалютные резервы, они «никуда не денутся».

Спикер Госдумы резко охарактеризовал действия «недружественных стран» - Литвы, Латвии, США и Польши, которые, по его мнению, «просто занимаются воровством». При том, что российские бизнесмены официально покупают зарубежные компании, уходящие из России, выкупают доли партнеров, «действуют цивилизованно в соответствии с нормами международного права».

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал ранее, что Москва расценивает заморозку своих активов за рубежом как банальную кражу. «Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», - сказал он.