Российский депутат заработал 27 рублей за 2021 год

Стали известны самый бедный и самый богатый депутаты регионального парламента Югры. Первый за год заработал всего 27 рублей 12 копеек, второй получил доход в 402 миллиона. Такие данные приводит РИА Новости.

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Доход в 27,12 рубля задекларировал за 2021-й год депутат Владимир Зиновьев. Он является членом «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

При этом в собственности у Зиновьева есть Mercedes-Benz ML 350 CDI 4 MATIC и Hyundai Santa Fe. Также ему принадлежат три «иных строения, помещения и сооружения» площадью 65,1, 651,4 и 133,8 квадратных метра. Проживает парламентарий в квартире 93,4 квадратных метра.

Самым богатым депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа стал Степан Пыталев – член «Единой России», зампредседателя комитета думы по бюджету и финансовой политике.

Его доходы за 2021 год выросли на 110,8 миллиона рублей и составили 402,8 миллиона.

У Пыталева имеются две квартиры 87,9 и 140,5 кв м, нежилое здание на 5,7 тыс. кв. м и трансформаторная подстанция. Также депутат владеет Mercedes-Benz GLS 63 AMG.