МИД предупредил Запад о последствиях прокси-войны

Запад избрал стратегию прокси-войн в отношении России, что чревато серьезными последствиями. Об этом заявил ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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По словам дипломата, западная ядерная «тройка» — США, Великобритания и Франция — отдаляется от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами. Так же ведет себя и НАТО, считает Ермаков.

«Эти страны открыто выбрали стратегию ведения прокси-войны с Россией. Подобное балансирование на грани чревато самыми серьезными последствиями», — сказал глава департамента.