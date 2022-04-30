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36 минут назад

МИД заявил о прокси-войнах Запада против России

Lenta.ru

Запад избрал стратегию прокси-войн в отношении России, что чревато серьезными последствиями. Об этом заявил ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

МИД предупредил Запад о последствиях прокси-войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, западная ядерная «тройка» — США, Великобритания и Франция — отдаляется от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами. Так же ведет себя и НАТО, считает Ермаков.

«Эти страны открыто выбрали стратегию ведения прокси-войны с Россией. Подобное балансирование на грани чревато самыми серьезными последствиями», — сказал глава департамента.

Ранее Ермаков сообщил, что Россия начала готовиться к участию в десятой обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится 1-26 августа в Нью-Йорке.

Политика,Владимир Ермаков,МИД России,НАТО,
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