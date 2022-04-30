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10 минут назад

"Мощная оплеуха": Как Путину удалось поставить под удар лидеров Европы

Елена Прошина

Согласие властей стран Европы оплачивать поставки газа из России рублями не представляет для них проблемы, но это настолько сильно их дискредитирует, что они не готовы на это пойти, сообщил изданию «Украина.ру» директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Мощная оплеуха": Как Путину удалось поставить под удар лидеров Европы
Фото: ReutersReuters

По его словам, переход на оплату газа в российской национальной валюте для европейских политиков — «это потеря лица».

«Они машут руками, делают страшные глаза, надувают щеки, а потом выясняется, что сделать они ничего не могут. Это означает дискредитацию европейских властей и европейских политиков», — считает директор института.

Как отмечает Зубец, сегодня главный вопрос заключается не в том, будет ли Москва поставлять газ в страны Евросоюза, а в том, какой политический вес будет иметь Брюссель, если ЕС придется платить за российский газ рублями.

«Европейские политики понимают, что если Европа перейдет на оплату газа за рубли, для них это будет мощная оплеуха», — подчеркнул Зубец.

Как сообщалось ранее, прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада.

Политика,Алексей Зубец,Владимир Путин,Правительство РФ,ЕС,
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