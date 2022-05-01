Медведев без слов поздравил россиян с майскими праздниками

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев записал оригинальное поздравление для россиян. Он написал поздравление с 1 мая и приближающимся Днем Победы на доске, закончив свое послание буквой Z.

«С 1 Мая и приближающимся днем Победы! Z!» — написал Медведев на доске, видео с данным моментом он опубликовал у себя в telegram-канале.

Гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов ранее заявил, что на празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, могут приехать лидеры Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. В разные годы на 9 Мая в Россию по приглашению Путина приезжали лидер Сербии Александр Вучич, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры.