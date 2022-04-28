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13 минут назад

В Госдуме отреагировали на призыв США распространять фейки о России

Елена Прошина

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отреагировал на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой о вовлечении граждан США в массовое распространение фейков о РФ.

В Госдуме отреагировали на призыв США распространять фейки о России
Фото: ТАССТАСС

Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Наша Комиссия расценивает действия Госдепартамента по размещению в открытом доступе ссылок на ресурсы, позволяющие любому желающему осуществить массовую рассылку фейковых материалов о спецоперации в адрес россиян, как прямое вмешательство во внутренние дела России и как подстрекательство и пособничество к совершению тяжкого преступления – "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации"», — написал Пискарев.

Он добавил, что комиссия уже подготовила соответствующее обращение в компетентные органы с целью «фиксации и принятия мер реагирования по фактам преступных действий организаторов и исполнителей данной антироссийской кампании».

Ранее Захарова заявила, что Москва фиксирует случаи вмешательства властей США во внутренние дела РФ в связи с ситуацией на Украине, в том числе с использованием интернета. В частности, одним из таких случаев стал опубликованный на сайте госдепартамента Соединенных Штатов материал на тему «Что такое специальная военная операция?». В нем, по словам Захаровой, содержался призыв к американцам «присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании, воспользовавшись для этого западным инструментарием информационно-коммуникационных технологий».

Политика,Василий Пискарев,Мария Захарова,Госдума,Госдеп США,
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