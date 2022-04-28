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1 час назад

Мишустин подписал распоряжения о назначении Булавской и Рыжикова заместителями главы ФФОМС

ТАСС

Юлия Булавская и Александр Рыжиков назначены заместителями председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Распоряжения о назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документы опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин подписал распоряжения о назначении заместителей главы ФФОМС
Фото: ТАССТАСС

"Назначить Булавскую Юлию Викторовну заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в документе.

Другим распоряжением на должность заместителя председателя ФФОМС назначен Рыжиков Александр Александрович.

26 апреля 2022 года Мишустин назначил главой ФФОМС Илью Баланина.

Политика,Илья Баланин,Александр Рыжиков,Михаил Мишустин,ФОМС,
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