Мишустин подписал распоряжения о назначении заместителей главы ФФОМС

Юлия Булавская и Александр Рыжиков назначены заместителями председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Распоряжения о назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документы опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Булавскую Юлию Викторовну заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в документе.
Другим распоряжением на должность заместителя председателя ФФОМС назначен Рыжиков Александр Александрович.
26 апреля 2022 года Мишустин назначил главой ФФОМС Илью Баланина.