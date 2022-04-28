В Госдуме оценили заявление Арестовича о наступлении Украины на Россию

Советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович не разбирается в военных вопросах и его слова о наступлении Украины на Россию нужно воспринимать критически. Об этом радиостанция «Говорит Москва» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее Арестович рассказал в соцсетях, что к июлю украинские войска смогут перейти в наступление, так как будет достаточно готовых к бою частей, оснащенных иностранным вооружением.
Юрий Швыткин напомнил, что советник главы Офиса украинского президента является шоуменом и стоит «достаточно критически относиться к этой фигуре».
«Это чистый шоумен. Снимался в различных рекламных роликах и так далее. Он ни на какой роли военного эксперта не может быть. (…) Безусловно, он говорит самую настоящую глупость. При этом, если послушать, что он говорил, то через неделю закончатся боевые действия, то через две недели», - заметил российский парламентарий.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне также выразил уверенность, что все иностранное оружие, которое поступает на территорию Украины, будет «либо уничтожено, либо станет трофеем».
«Арестовичу лучше продумать сдачу украинских пленных Народной милиции ЛНР и ДНР. Тем самым избежали бы жертв со стороны ВС Украины», - констатировал Юрий Швыткин.
27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что задачи проводимой на Украине спецоперации будут безусловно выполнены, чтобы «на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны».