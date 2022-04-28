В Госдуме оценили заявление Арестовича о наступлении Украины на Россию

«Это чистый шоумен. Снимался в различных рекламных роликах и так далее. Он ни на какой роли военного эксперта не может быть. (…) Безусловно, он говорит самую настоящую глупость. При этом, если послушать, что он говорил, то через неделю закончатся боевые действия, то через две недели», - заметил российский парламентарий.